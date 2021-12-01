HowZ首發全新單曲〈蓮 Lotus〉。（迷音樂Me Music提供）

HowZ首發全新單曲〈蓮 Lotus〉。（迷音樂Me Music提供）

HowZ首發全新單曲〈蓮 Lotus〉，他在MV 詮釋墮落天使的拯救者，好友們更義氣相挺，除了過去8ball的成員，包括SOWUT、Peatle、SiNNER MOON及蛋頭BG8LOCC，堪稱嘻哈圈全黃金陣容。拍攝過程中，HowZ表示這次是他演戲成份最多的MV，MV中的武打橋段也讓他過足戲癮，而他戲裡冷酷的表情讓一旁工作人員笑說和平常差異甚大。

HowZ新歌〈蓮 Lotus〉由用蓮花譬喻，深信保持真實的人才能像蓮花一樣「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」生長成最美好的模樣。他在MV中化身墮落天使的拯救者，擔任吹哨人一角，決定衝破體制逃離此處，想到人間尋找新的可能。

令人驚豔的是這次故事裡的「墮落天使」們皆由HowZ的好友們力挺出演，除了過去8ball的成員，包括SOWUT、Peatle、SiNNER MOON及蛋頭BG8LOCC皆無償入鏡，一幕在豪奢長餐桌前用餐的畫面，一字排開堪稱嘻哈圈全黃金陣容，也可見他們強大的團結力。而他們不但從一大早4點就準時到現場開拍，更在現場一路拍攝超過24個小時才收工，讓HowZ相當感謝。

HowZ表示這次MV是他演戲最多的一次，他更挑戰武打戲，一拳作勢往演員身上打時，也顯得十分逼真，HowZ笑說：「其實我對演戲滿有興趣的，自己也很愛演。」透露在學生時期曾挑戰過舞台劇，因此有一些戲劇底子，這次也在MV場景中結合各型態藝術，包括花藝、塗鴉，以及用鏡子與光影折射出各種不同的空間感。其中更邀請以融合東方水墨風格的塗鴉藝術家COLASA為HowZ打造專屬空間。