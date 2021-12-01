年底跨年連假旅遊潮來襲，易遊網與星宇航空攜手合作的「曙光微旅行2.0」共推出2個航次，即日起限量開搶，遊程商品除了有純飛行體驗外，更結合環島之星推出第2波「雙星假期 漫遊台東」系列行程，有機酒自由行與全包式跟團行程可選，搶先卡位旅遊熱門地的飯店，讓旅客不用擔心跨年檔期花東飯店一位難求，今（1日）開賣後已熱銷至8成滿。

「雙星假期 漫遊台東」以星宇探曙光及太麻里賞曙光為主軸，來回交通搭配星宇航空與環島之星，一趟體驗全台兩大空陸交通，出發日期可選擇1月1日從桃園機場搭乘星宇航空出發，於機上迎接曙光，次日搭環島之星北上；或是12月30、31日從台北搭乘環島之星出發，於台東歡慶跨年，隔天於太麻里欣賞曙光，再搭乘星宇航空回程至桃園機場。

星宇航空商務艙的旅客能享用來自「Longtail」的機上餐。（易遊網提供）

星宇航空的曙光航班於明年1月1日早上5點30分，自桃園起航飛往日本宮古島上空，於2萬英呎的高空，以繞圈的方式讓所有旅客都可以從空中視角，欣賞2022年的第一道曙光的震撼與感動；接著折返宜蘭外海，沿東部南下至恆春，再往西港後折返經東部欣賞東海岸地貌風光，最後於8點30分抵達台東機場，遊客可依喜好來選購這趟台東行程，自由行或跟團都有，北部、中部出發共有11支行程商品供旅客選擇。

星宇曙光號的旅客不只在機上迎接新年曙光，商務艙的旅客還能在機上享用米其林1星餐廳「Longtail」打造的亞洲當代料理，經濟艙則有超人氣的「胡同燒肉」醬燒豬五花丼，落地後還可暢遊台東2至3日；此外，只要搭乘曙光航班的旅客，都還能拿到這趟旅行的專屬限定商品禮包，包含星宇航空X胡同燒肉超強聯名1袋4入的「胡同和牛油乾拌麵」、星宇不織布環保袋、搭機證書，以及易遊網與「爽爽貓」聯名的好運紅包袋新年贈禮，並特別準備「Magi Planet 星球工坊」台東紅烏龍煉乳口味爆米花和舒心熱飲，供旅客於桃機候機室享用。

以經濟艙來看，有台東2日及花東3日兩種行程選擇。台東遊程將以東海岸的海線景點為主，像是三仙台、伽路蘭或太麻里等景點，飽覽台東最具特色且令人迷醉的海岸風光；花蓮遊程將安排前往秘境曼波海灘，體驗沙灘車的奔馳快感與網美必拍的天空之鏡照。餐宴部分，12月30、31日出發的旅客，可享用到「台東桂田喜來登原鄉料理饗宴」，品嘗由5星飯店主廚打造的原民風味創意餐酒；而1月1日出發的旅客，則將安排參加「大地餐桌鹿野宴」，在地新鮮食材所烹調出的創意美食，搭配一杯鹿野紅烏龍，以及鹿野小農及主廚親自說菜，更能感受產地到餐桌的美好。

「雙星假期 漫遊台東」2日機酒自由行每人9900元起，12月19日前下單並刷玉山信用卡，輸入限量折扣碼「ESUN1000」，可現減1000元。全包式跟團行程經濟艙則是每人最低含稅1萬6900元起、商務艙4萬2000元起，12月6日前訂購享早鳥優惠1000元外，使用國旅券下單或輸入玉山限量折扣碼，還可再折1000元（擇一使用）。

旅客也可選擇純飛行體驗，單程含稅5888元起，可另加購飯店或回程機票。此外，凡下單不限金額，還有機會獲得三星3C萬元好禮，單筆消費滿4萬元，加碼抽最新「Galaxy Z Flod3」、「Galaxy Z Flip3」摺疊手機，獎品市價最高5萬6888元。

雄獅旅遊也有攜手星宇航空推出另款在桃園單點起降、純飛行體驗的「跨年曙光包機」，帶領旅客飛往日本宮古島迎接2022年第一道曙光，8席商務艙座位含稅每人1萬5888元起，開賣後2分鐘就被搶購一空，經濟艙套票僅剩零星席次，平均每人最低6999元起。