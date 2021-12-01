施暴還偷拍「私密照」 林秉樞高喊：很多都是高嘉瑜掌鏡的！

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，還遭拍私密照片與影片。（資料照）

林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴並拍攝不雅照片，今（1日）下午遭移送新北地檢署時，對媒體表示沒有偷拍、都是合意，甚至還說「很多都是高嘉瑜掌鏡的」。對此，高嘉瑜還原真相，表示對方用逼迫方式要求傳照片，還會「指定服飾」，甚至還會拿她的手機自己傳照片。

高嘉瑜不僅慘遭男友林秉樞施暴，甚至被拍攝不雅照片，下午3時50分偵訊結束，警方依傷害、強制、妨害秘密、恐嚇等罪嫌將林移送新北地檢署複訊。林對媒體表示「我沒有偷拍」、「我跟高嘉瑜在一起期間，2人在飯店曾拍過很多影片」、「很多都是高嘉瑜掌鏡的」。

對此，高嘉瑜下午在TVBS節目《新聞大白話》中還原真相，她表示私密影片主要是對方所拍攝，至於照片，都是應對方要求所拍攝的自拍照。

高嘉瑜說，交往期間，對方會要求女朋友傳一些照片給他，且態度強硬、用逼迫的方式，還會「指定服飾」，對方甚至還拿著她的手機，傳她的照片給他自己，控制欲強。

高嘉瑜指出，對方會要求檢查手機、看手機內容，拿她的手機傳資料給別人，威脅她的時候還曾經用她的手機在臉書發過一篇文章，事後刪掉；若不按照對方的意思，他就要拿她的手機亂發文、亂傳訊息，因此才乖乖配合。