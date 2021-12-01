大陸網上1日熱傳一份視訊監控，顯示時間是在11月29日晚上11點半左右，在安徽蕪湖某社區電梯裡，一名「美團」外賣人員疑似往外送的麻辣燙餐食裡排便。經查證確有此事，社區物業人員表示，受害業主已向警方報案，並向外送平台檢舉中。

鳳凰新聞網報導，從視訊和截圖顯示，社區物業正在和業主溝通。

物業詢問業主是否在11月29日晚上11點左右點了份麻辣燙外賣，並表示從監視器看到，外賣員好像對著業主的外賣做了些不可描述的行為。

在另一張朋友圈截圖內，該業主表示再也不點外賣了。有人留言問她，是不是外賣員吐了口水，該業主表示，是外賣員在其外賣裡小便。

監視器影像顯示，外賣員進電梯後將外賣放在角落裡，隨後按6樓電梯。6樓電梯門開啟後，外賣員觀察下四周發現無人後，繼續將身子朝向地上的外賣，並按下24樓的電梯。

按下電梯按鈕後，他用手提著褲子蹲了下來。幾秒鐘後，外賣員將裝有外賣的袋子提了起來，雙手捧著將盒子裡的外賣搖勻，並用鼻子聞了聞，之後走出電梯。

據報導，該社區物業管理中心表示，目前該業主已向警方報案，具體進展並不清楚，不方便透露其他情況。

該社區所在的街道辦事處人員透露，社區已關注到此事，「我們現在掌握的情況也和大家一樣，但所有情況已向領導彙報，我們將積極跟進。」

至於是否向外賣平台方追責，其稱需要看社區領導的具體安排，並表示後續也會密切關注此事。

社區附近派出所員警表示，已接到報案，事情11月30日晚就已處理，具體進度得等辦案員警回覆。他表示，警方已了解情況，非常重視，正全力偵辦。

在網上有人說，應該投訴至美團。美團一名客服稱，已向上級反映，將和相關部門溝通，如果查證屬實會進一步處理。

河南豫龍律師事務所付建律師認為，如果外賣員的行為查證屬實，那麼該外賣員涉嫌侵犯了消費者的財產權、安全保障權、以及人格尊嚴權。

根據大陸《消費者權益保護法》規定，消費者在消費時享有人格尊嚴；經營者應保證其所提供的服務具有的品質、性能、用途和有效期限，經營者提供的服務不符合品質要求的，消費者有權利要求退換，經營者應當承擔相應損失賠償。

因此，該外賣員行為如果屬實，已嚴重破壞了外賣餐飲的可食用性、違反消費者與外賣平台的消費協議，並且威脅了消費者的生命健康安全。消費者有權要求其承擔相關責任請求賠償。