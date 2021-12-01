找嘸口試資料? 葉元之:蔡論文"比四十二章經還難找"｜"辣晚報"獨家論述!蔡英文論文門 鄭村棋:是國安問題

總統蔡英文「論文門」纏訟2年，近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）判決蔡的母校倫敦政經學院（LSE）「否認持有」其博士論文口試委員名單及口試報告，引發各界關注。對此，新北市議員葉元之忍不住直言，蔡英文的論文比金庸小說《鹿鼎記》裡的《四十二章經》還要神秘和難找。

針對蔡英文總統「論文門」被指控學位造假，蔡英文的律師11月30日發布聲明表示，根據英國資訊專委辦公室（ICO）判決，倫敦大學已表示持有蔡總統口試及合格紀錄且可以確認已授予學位，口試紀錄由倫敦大學保存，並非倫敦政經學院（LSE）。並警告部分人刻意編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任。

《中天新聞》報導，葉元之表示，大家都知道，要取得學位之前，必須要經過口試，結果蔡英文畢業的LSE說並沒有她的口試資料，這件事很奇怪。到底有沒有論文呢？總統府的回應依然非常軟弱無力、轉移焦點，只能跳針說LSE認證蔡英文是博士，但現在沒人在質疑她的學位是不是真的，大家質疑的是有沒有論文，還有取得學位的方式。

葉元之指出，蔡英文1984年提報給政大的論文題目，也和後來公布的不一樣，雖然2019年時蔡英文有把論文拿出來公布，並保存在國圖，但沒經過口試老師認證，誰知道那是不是她的論文？

葉元之直言，這整件事情非常奇怪，奇怪到比《鹿鼎記》裡的《四十二章經》還神秘、還難找。他還認為，要釋疑很容易，公布口試的老師就好了，沒什麼不能公布的。