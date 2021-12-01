柯震東探視園區為數眾多的400隻流浪狗。（愛最大慈善光協會提供）

由「愛最大慈善光協會」與台北之音HitFm共同主辦的「毛起來愛」，今年已邁入第8年！柯震東也響應「2021毛起來愛 浪牠有個家 救助計畫」，親自前往愛狗人士許大哥的浪浪收容中心，探視園區為數眾多的400隻流浪狗，當他得知房東無預警收回租約，數百隻浪浪將無家可歸時，心中非常著急，探訪行程結束後，仍掛念園區中的毛小孩們，盼社會大眾伸出援手救助流浪動物，讓牠們有個安身立命的所在。

本身也是愛狗人士的柯震東，一收到邀請，義不容辭南下，走一趟許大哥的流浪動物園區，他細心地觀看每區的設施，發現許大哥相當偉大，「很難想像會有人把自己的生活空間和品質全部讓給浪浪，自己卻窩在一個小小空間，要真的對浪浪非常有愛，才能犧牲自己那麼多」，他看到許大哥自建很多專門給狗的設施，棚子、柵欄等等，但今年年初房東突然表示不租了，說要把土地賣掉，園區400多隻浪浪明年將沒有家，恐再回到街頭，而無法被照顧，尤其許大哥因操煩此事，而罹患了憂鬱症，讓柯震東更是不忍心大力呼籲：「刻不容緩地，懇請大家一起伸出援手，讓浪浪有個家！」

柯震東從小就與狗相互陪伴，家中養了2隻愛犬，柯震東認為狗一心一意只有主人，所以自己也很珍惜這一點，不管工作有多忙，還是會照顧、清潔和遛狗，「說真的狗要多照顧，因為牠們最需要跟人互動和陪伴，若在外工作時間太長，牠們可能會分離焦慮，恐怕有心理層面的反常行為，像咬尾巴之類」。再忙碌也會想辦法抽出時間陪伴狗狗，更表示若不是對狗過敏，不會讓牠睡在（床）下面，但無奈自己對狗過敏，「所以我會抱牠、搓牠，但不能吸牠」，透露自己「一般只會癢，但嚴重起來會呼吸困難」，也納悶小時候還好，長大變嚴重，都要吃藥壓住。

柯震東也相信狗可以感受人類情緒，「狗是神奇的動物，也是人類最好的朋友」，提及狗會洞悉主人的喜怒哀樂，「尤其相處久了，牠能感受你的難過、生氣、歡喜等等，牠能理解我心情不好，會把頭擺我腿上，也沒要幹麻，就是陪伴，看我生氣就站遠遠的，我開心時牠比我更開心」。當年他陷入低潮時，「我每天就是陪牠們玩、幫清大便，牠們也陪著我，不管快樂痛苦，就是個很好的療傷過程。」多年前全家海外旅遊時，卻發生家犬走丟之事，讓他直呼「真的是可以理解親人不見、離開的痛苦」，還好之後幸運透過網友的力量找到，「所以我可以感同身受，許大哥為了收容之家的狗狗的未來，煩惱到憂鬱症」，呼籲大家一起投入救援。

柯震東探訪毛小孩收容之家，和一隻投緣的大浪浪一同散步，他的愛狗氣息，沒一會就讓這隻浪浪對他撒嬌、依偎在他身上，甚至興奮時，還飛撲到柯震東身上，讓團隊都大喊：「下屆園長就是你了！」收容之家廣闊的草原是浪浪最舒服的棲息之地，可惜房東將賣地，毛孩子恐將再度無家可歸，柯震東疾呼大家一起來參與「2021 毛起來愛 浪牠有個家 救助計畫」，即日起請洽「愛最大」和台北之音Hit Fm官網，為了感謝善心人士的慷慨解囊，今年特別設計了2個回饋贈品，有「招財貓紅包袋」和「狗狗暖暖包」，期待有愛的大家一起發、一起暖。