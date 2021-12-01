台灣網紅小潔（張又潔）外型甜美可愛，4年前因為一張制服照紅到日本，現在成為實況主的她，臉書擁有61萬粉絲，今（1日）無預警宣布結婚喜訊，同時報喜要當媽了，受到大批粉絲祝福。

小潔1日凌晨在臉書發文，透露自己有了新身分，「是人妻也是媽媽」，並分享孕期這段時間，生理、心理發生巨大變化，雖然面對未知的狀況，擔心多過於開心，但也因為有了孩子而變得更勇敢，讓她對「為母則強」有了更深的體悟，並興奮對肚中寶寶喊話：「雖然每天都很焦慮，但依舊期待你來到這個世界上。我跟爸爸會好好愛你。好好守護你。也謝謝你來當我們的寶寶」，

小潔宣布結婚還要當媽媽了，老公是Twitch實況主。（圖／翻攝自臉書）

小潔在文中也附上和老公的合照，小倆口穿著簡單白T，拿著寶寶超音波照，互動甜蜜，臉上藏不住即將升格當爸媽的喜悅，小潔透露小孩預計在明年出生，並許願「希望脾氣像媽媽、腦袋像爸爸。長相像媽媽、身高像爸爸。」而其丈夫也是一名Twitch實況主。

小潔2017年因為一張制服照紅到日本，當時有網友把她的美照發到知名論壇《2ch》，配文「台灣高中生好可愛，想跟她結婚！」引發一陣熱議，甚至還有日本廠商盜用她的照片，當年的萌妹如今要當人妻人母了，許多網友紛紛獻祝福「恭喜小潔，天啊好替你開心」、「祝福妳進入人生的下個階段，幸福快樂喔」、「好感動，要健健康康 平平安安」。