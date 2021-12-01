中共中央組織部部長陳希今日在《人民日報》發文，指「必須抓好後繼有人這個根本大計」，但他強調後繼之人不是越年輕越好。培養選拔優秀年輕幹部是從戰略上考慮，著眼的是培養造就中國特色社會主義事業的可靠接班人，不能唯年齡是舉，必須突出政治標準，最主要的是看人選標準條件達不達標，不能降格以求。

陳希的文章以《必須抓好後繼有人這個根本大計》為題，提到選人用人，「首先是政治素質要高，信念堅定、對黨忠誠、心繫人民，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上始終同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。」

陳希分析，年輕黨員隊伍的思想觀念、價值取向、就業方式、生活方式等都發生了深刻變化，與以往的黨員不同，尤其是80後、90後、00後青年黨員不斷增多，給黨員教育管理工作帶來許多新的課題。

陳希強調，培養選拔優秀年輕幹部是從戰略上來考慮的，但「不能唯年齡是舉，不是越年輕越好，必須突出政治標準」，不能降低選人要求。