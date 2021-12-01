陸可俞的音樂創作也是展出內容之一。（劉秀芬攝）

安允模用小船與花朵象徵著人生中豐富的夢想、情感與愛。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠兒童美術館台韓自閉症畫家聯展，民眾可從展出中窺探自閉症藝術家們多彩繽紛的心靈世界。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠兒童美術館台韓自閉症畫家聯展，民眾可從展出中窺探自閉症藝術家們多彩繽紛的心靈世界。（劉秀芬攝）

17歲的陸可俞，不僅有亞斯伯格症還有聽損，其繪畫天分讓他獲得國際交換學生獎金；27歲的吳起良，雖是自閉症患者，卻已經開過多次畫展，兩人作品以線條組成，卻各有特色，台南市蕭壠兒童美術館目前正舉辦台韓自閉症畫家聯展，民眾可從展出中窺探自閉症藝術家們多彩繽紛的心靈世界。

蕭壠文化園區自2015年成立蕭壠兒童美術館以來，致力打造一個以兒童美感體驗為中心的藝術空間，為兒童量身策畫常設展覽，使藝術體驗更向下扎根，今年特邀曾至蕭壠參展的韓國藝術家安允模策展，聯手韓國及台灣自閉症畫家們，推出安允模個展、台韓自閉症畫家聯展。

安允模是紐約市立大學藝術碩士，曾舉辦過82檔國際個展，長期關注自閉症議題，與世界各地的自閉症兒童及青少年共同進行超過80場藝術創作計畫，他發起的The Bridge of The World計畫，讓來自全球不同國家的自閉症藝術家在此平台進行人際互動溝通、進而深入文化交流。

台南市文化局除請邀安允模策展及展出《Hope Fishing》個展，藉由繪畫與裝置藝術，向現今生活忙碌的人們分享希望。展覽也邀請台灣8位、韓國4位自閉症畫家展出「星星兒帶你看世界」跨國聯展，多位畫家1日開幕活動也到場，他們雖不擅言詞，但色彩與線條展現旁人想像不到的創意及情感。

作品獲選參展的陸可俞，目前正在加拿大當交換學生，他不僅有繪畫天分，每年暑假還至RCM英國皇家音樂學院進修，其音樂作品也是此次展覽內容之一。來自宜蘭的吳起良用線條創作，畫作非常有個人特色，已經開過多次畫展，觀展民眾可以找找他在畫中隱藏的密碼。此次聯展免費入場，將展出至明年的9月30日。