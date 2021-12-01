黃鐙輝（左起）、夏于喬、林真亦、蔡嘉茵1日出席《美國女孩》首映會。（粘耿豪攝）

神秘嘉賓李心潔（右）驚喜現身給方郁婷大大的鼓勵擁抱。（粘耿豪攝）

在本屆金馬獎上奪下4獎與《瀑布》並列最大贏家的《美國女孩》，今（1日）舉辦首映會，導演阮鳳儀、監製林書宇率片中演員方郁婷、林品彤、夏于喬、蔡嘉茵、黃鐙輝、林真亦出席，甫獲最佳新演員的15歲方郁婷說笑曝得獎後被同學狂虧，讓她相當不好意思。

該片自金馬影展播映以來大受好評，還榮獲觀眾票選獎，本週五（3日）即將正式在戲院上映，導演阮鳳儀表示「票房才是真正的考驗，現在比典禮前還緊張」，也承諾若破5000萬將請觀眾吃電影中的冰淇淋，監製林書宇則說「不敢期許票房多少啦，但希望能緊追《月老》，當有國片好，就希望可以1部帶1部一起上去」。

《美國女孩》是阮鳳儀執導的首部長片，初試啼聲就獲得廣大迴響，也讓外界相當期待她的下部作品，她說想嘗試情境喜劇，當然也希望跟方郁婷、林品彤再次合作，「如果她們沒有忘記我的話」，更不忘對一旁的2人笑喊「要先演我的戲喔，還有不可以漲價」，林品彤也可愛地開出條件：「導演的戲要我演什麼都可以，不要是恐怖片就好。」

而2位小女孩被問到奪獎後同學們的反應，方郁婷透露周一到學校，好友們立刻衝上來包圍著她尖叫，同學們也開心狂虧「喔！大明星，喔～Superstar」，讓生性害羞的她直呼「很丟臉」。至於飾演妹妹的林品彤則搞笑分享「我學校有個男生超煩的，他一直在那邊說『oh look youre famous』」，還連續3天，讓她覺得「你每一天都需要這樣嗎？」

金馬影后李心潔也到場力挺，她曾與監製林書宇合作過《夕霧花園》，也是片中媽媽林嘉欣的摯友，她說「這是我回馬來西亞前的最後1個公開活動，好的片子當然要來支持」，方郁婷則表示自己在家和媽媽看過《夕霧花園》，之後如果有機會當然也很想要與李心潔合作，至於想演出什麼角色？李心潔立刻搶答：「她只能演我女兒吧！」