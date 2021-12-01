帶著3勝0敗優勢繼續作客台南迎戰統一獅，中信兄弟靠著洋投華德茲好投，讓獅隊到6局下才敲出首支安打，打線也給予火力支援，敲出11安加上戰術有效配合，7局打完取得5比0領先。

翻開過去總冠軍賽歷史，先取得3勝0敗的球隊，奪冠機率百分百，過去還未有1支球隊能上演「輸3贏4」大逆轉奪冠紀錄，也讓獅隊衛冕路陷入空前危機。

兄弟隊史共拿下7次總冠軍，前一次封王是在2010年，兄弟以4勝0敗橫掃興農牛隊，2013年兄弟象決定轉賣，但在中信入主球隊後，雖然連續8年有7度闖進總冠軍賽，但前6次都與金盃擦身，今年有很大機會能終結「7年6亞」的窘境。

取得3比0領先優勢的兄弟，今天推出洋投華德茲先發，他在本季尾聲加入兄弟，今年對戰獅隊僅有1場後援紀錄，1.1局失2分，但他今天展現壓制力，前4局只讓獅隊打者靠著2次保送上壘，完全沒有被敲安打。

除了華德茲好投，兄弟打線也有發揮，首局就靠高飛犧牲打先馳得點，4局上周思齊保送上壘、詹子賢敲安，岳東華短打推進，高宇杰、岳政華連續敲安，兄弟單局再添2分，將領先擴大至3分差。

7局上獅隊以江承峰入替胡智為，兄弟首名打者江坤宇率先敲出二壘打，並靠許基宏犧牲觸擊上三壘，接著陳子豪、代打林智勝敲安，2出局後岳東華再擊出三不管安打，讓兄弟該局再添兩分。