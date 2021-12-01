台新銀行Richart Life自2020年8月上市以來便以創新的生活金融生態圈概念，持續獲得國內外各項金融獎項肯定，今年6月首次參加（亞洲銀行家）雜誌遴選，獲「最佳客戶忠誠經營方案」大獎，及Retail Banker International（RBI）頒發「最佳客戶忠誠經營計畫獎」，10月再以「Richart Life挑戰生活金融無界限」榮獲第18屆國家品牌最佳產品類玉山獎。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，Richart Life是台新銀行領先市場首創結合生活優惠與金融服務的App。透過區塊鏈技術打造的點數集合帳戶，讓民眾無論是台新銀行信用卡持卡人、Richart數位帳戶客戶或是ATM服務的會員，點數集合帳戶都能一目瞭然地呈現所累積的多種點數，並透過API串接超商、電信等會員資訊，讓民眾可以輕鬆地在Richart Life App上即時完成兌換並即時入點。

近期也開放ATM服務的會員將在其他銀行開立的金融卡帳號歸戶在同一會員帳號下，只要在遍布全臺的台新銀行ATM完成指定交易，便可以累積1點等於1元的台新Point，民眾可輕鬆集點使用點數。

包國儀指出，Richart Life點數平台增加UUPON點數及中華電信Hami Point的合作，民眾現在可直接在App上將台新點數兌換成自己收集的點數，如換成UUPON點數可兌換悠遊儲值金，兌換成Hami Point可折抵中華電信帳單金額。

Richart Life更與策略合作夥伴陸續推出點數兌換加碼，活動期間內以台新點數兌換台灣高鐵會員T─Go 200點以上序號並完成歸戶，即可獲高鐵指定車次75折購票優惠。若兌換全家便利商店的點數，每次只需使用2點台新Point超低的兌換門檻，今年底前3000名兌換獲贈10點台新Point，完成綁定台新卡於全家消費任一筆，更有機會獲最高全家點數15萬點。