桃園蘆竹一號社宅1日進行上梁典禮。（陳夢茹攝）

桃園蘆竹一號社宅1日進行上梁典禮，規畫1棟2層、2棟11層共114戶住宅單元，預計2022年7月完工、年底可入住。

桃園市長鄭文燦出席上樑典禮，他表示，蘆竹一號社宅採仿清水混凝土等主要建材、外觀綴有綠色烤漆陽台格柵，1、2房型分別有約2.4及3.6坪大坪數陽台，前方無限棟距，同時依需求設置熱水器及曬衣架，洗、晾、曬於一體，此外，衣櫃、浴室洗手台等空間也加大處理，不僅增加使用便利性，也提升住戶生活品質。

鄭文燦說，蘆竹一號將導入市府今年成立的專責服務社宅的法人機構「桃園市社會住宅服務中心」，以智慧化社會住宅營運管理系統「智慧社宅APP」，提供電子鎖、線上報修等服務。

鄭文燦提及，市府透過都市計畫規畫取得、都市更新分回、農田水利署合作興辦、國有土地租、撥用及中央興建等多元方式興辦，包含本府38處，含儲備型基地8處及中央12處，總計有50處可提供約1.2萬戶社會住宅。

目前市府已啟動興辦30處，含都市更新分回及農田水利署合作興建約有8000戶，中央興建12處約4000戶社宅，其中已有4處完工、興建中10處、6處設計及工程招標中，另還有10處規畫中。另結合公益出租人、包租代管政策提供民眾租用，目前包租代管第1期、第2期共媒合2549戶，第3期包租代管計畫已於今年5月1日開辦，截至11月30日共提供3013戶。