大陸澎湃新聞1日報導，「堂堂國家公職人員天天玩「快手」（大陸短視訊平台App），不覺得丟臉嗎？」近日，有著「蘋果局長」之稱的陝西延安市宜川縣招商局前副局長崔丹妮發布視訊，提起這則出現在她直播間裡的留言。她說：「你們覺得我當時是什麼滋味兒？」

崔丹妮回應：「憑什麼我就不能來玩，我丟了誰的臉？作為國家公職人員，為人民服務，利用業餘時間開展資訊化助農、宣傳家鄉。作為曾經的媒體人，不應該是『人在哪兒，我就在哪兒』嗎？相反，我不光沒覺得我丟臉，我反而覺得我來『快手』來晚了。一年前我和這位朋友一樣，有著同樣的傲慢與偏見，一次偶然的機會，我接觸到了直播助農，經過一年的探索和實踐，今天我更加喜歡這裡。」

她最後說，我將最大限度地擁抱這裡的每一位朋友，給大家宣傳我的家鄉延安宜川，帶大家來看一看延安宜川的各種美景，帶大家來品嘗延安宜川的各種農產品。

延安新聞網2020年6月報導，時任宜川縣招商局副局長崔丹妮，致力於電商扶貧。此前，受疫情影響延安蘋果滯銷，宜川縣委、縣政府主動參與抖音官方發起的「戰役助農」，幫助果農銷售蘋果，崔丹妮作為主播全程參與直播。在直播間裡，崔丹妮分別從色澤、規格、品質、產地等方面介紹延安蘋果，以端莊優雅的外形、招商局副局長的身分以及愛農助農的熱心，贏得了廣大粉絲的認可，被網友稱為「最美蘋果局長」。

報導稱，直播帶貨需要良好的語言表達能力、超強的應變能力和強大的內心。從延安革命紀念館的講解員、宜川電視台的新聞主播兼記者、網信中心的文書兼會計，再到招商局的副局長，十多年的工作經歷，讓崔丹妮懂得如何控場、如何去宣傳推介、如何應對直播間的各種突發事件。

開啟直播之後，崔丹妮的工作生活變得更加忙碌，每天下班後，她至少要加班4到6個小時，來進行短視訊的文案策畫、拍攝、剪輯以及直播等，很長一段時間裡，她在凌晨1點前就沒有休息過。

崔丹妮的個人帳號資訊顯示，她已調任宜川縣鄉村振興局工作。崔丹妮的直播仍在繼續，例如，微信公號「陝西交通廣播」今年5月20日的報導提到，20日上午，「陝西驕傲」大型融媒直播活動啟動儀式在陝西廣電大劇院舉行，宜川縣鄉村振興局督查專員崔丹妮和安康市嵐皋縣副縣長楊樂現場帶貨。

另外，今年10月22日，被譽為「中國農業奧林匹克盛會」的第28屆中國楊凌農業高新科技成果博覽會在楊凌示範區國際會展中心盛大開幕。微信公號「 延安市農業農村局」消息提到，各縣（市、區）產品展台前網紅現場直播帶貨，特色農產品網上推介，線上線下展示熱絡互動，高峰時段宜川縣鄉村振興局崔丹妮抖音帳號同時線上人數達到了5萬多人，賺足眼球，賺足人氣。