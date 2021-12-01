根據推特著名軍事情報家Hao Gao在11月24日的貼文，中國大陸準備交付第一批 VT-5輕型戰車給孟加拉。照片被模糊化處理，地點不明。

陸軍識別(ArmyRecognition)報導，孟加拉購買大陸製VT-5戰車的消息，在2019年12月正式公佈，孟加拉國防部表示，已經與大陸北方工業公司完成簽約購買VT-55，數量為44輛(SIPRI武器貿易資料庫的說法)。

大陸軍方自己也使用VT-5戰車，包括新疆軍區和中國海軍陸戰隊都有部署。

A batch of VT-5 for Bangladesh, time and location of the picture are unknown pic.twitter.com/nC2gmNMRGL — Hao Gao (@HaoGao12) November 25, 2021

VT-5，在大陸內部稱為「15式」(Type 15 或ZTQ-15)，是北方工業(NORINCO)設計和製造，首次登場於2016年 11月的珠海航展。全重33~36公噸，其主要武器是1門105公釐線膛砲，最大射程3,000公尺。具有自動裝填機，可攜帶38枚砲彈，包括翼穩定脫殼穿甲彈（APFSDS）、反裝甲車高爆彈（HEAT）、普通高爆彈（HE），和一種炮射飛彈，該導彈的最大射程為 5,000公尺。可穿甲也可反直升機。

VT-5車體和砲塔由全焊接鋼裝甲製成，可有效防止輕武器和砲彈碎片的侵襲，若要增加防護力，也可外披複合裝甲，或爆炸式反應裝甲。

它的柴油機達到1,000 馬力，有電子控制系統調節功率，並連接到具有冷卻系統的液壓機械全自動變速箱，最大速度70公里/小時，越野條件下為40公里/小時，最大續航里程450公里。