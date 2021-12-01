近兩年因疫情衝擊，弱勢團體募款更不易，南台中家扶中心表示，近8成5扶助家庭的工作收入，近兩年因疫情受到很大的影響，也讓南台中家扶中心的扶助家庭逼近千戶。歲末年終，寶格冰淇淋為圓弱勢孩童的聖誕夢，準備了六百份冰淇淋號召企業與民眾認捐千份「愛的禮物」，助弱勢孩童挺過寒冬，讓社會公益氛圍再起，傳遞到台灣每一個角落。

寶格冰淇淋開業至今，年年堅持守護孩子們純粹的童心，歷年的愛心公益參與，對弱勢家庭在疫情下的困境更是感同身受，今年歲末聖誕之際，主動號召千份「愛的禮物」，不畏疫情寒冬，喊出「你送禮、我請冰」回饋熱心認捐的民眾，只為陪伴孩子們度過一個暖心的聖誕節。

依據孩子們的需求募集聖誕禮物，透過愛心氛圍感染，募集起跑即有數十家企業搶先認捐，如Skechers思克維爾、KINYO生活家電、台中商旅、永福地產、森禾智能美學、貿詮實業、惠虹廣告、愛廣場美食商場、愛菲爾室內設計等，熱心公益不落人後！

自11月中募集到今，已突破500份的愛心禮物湧入，截至目前仍持續募集如文具組、背包、運動鞋、手錶、保暖衣物與棉被等品項，期盼透過企業的拋磚引玉，喚起更多的社會愛心，一同點亮孩子們生命中溫暖的光。

寶格冰淇淋除在歲末之際化身聖誕老人，更邀請弱勢家庭兒童DIY製作冰品，許下對明年的期望，孩子們純真的願望掛滿寶格的聖誕樹：「希望有保暖的衣物可以穿」、「希望聖誕老公公身體健康」、「希望疫情趕快過去，讓爸爸媽媽可以去上班」、「希望有一個可以跑步的鞋子」，透過活動傳遞種下愛心，回饋社會的善念種子，並期許孩子們未來有能力後，也能將善的種子世代延續。

寶格冰淇淋表示，歡迎民眾踴躍響應，可親送禮物至寶格冰淇淋台中旗艦店，或是郵寄至禮物健檢處（台中市西區大全街118號，須註明聖誕禮物募集活動），前600位贈禮者，寶格除請吃冰品，更提供免費禮物包裝、消毒整理服務，期待透過小小的善意，重新喚起社會對弱勢家庭的關注。