新北市立淡水古蹟博物館推出「光映淡水」系列活動，在淡水海關碼頭規畫靜態展演、動態聲光等多元方式呈現淡水的文化之美，戶外光影廊道預計在12月4日正式點燈，讓民眾透過美麗的光影藝術更了解淡水獨特的歷史文化。

波響－AudioVisual數位音像表演。（新北市立淡水古蹟博物館提供）

這次在淡水海關碼頭舉辦的「光映淡水」系列活動，利用光影藝術呈現淡水的歷史文化，也推出「古蹟輕旅行－烏啾埔系列」，古蹟愛好者可以跟著專業導覽員走讀淡水，即日起可至淡水古蹟博物館的官方網站報名；另外還有「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」及「波響－AudioVisual數位音像表演」，在淡水海關碼頭B、C棟倉庫同步對外開放。12月淡水漁人碼頭同步推出，假日限定河岸二手市集及噗噗遊園車體驗等，邀請民眾淡水小鎮一遊。

12月在淡水漁人碼頭有假日限定河岸二手市集。（福容大飯店淡水漁人碼頭店提供）

位於淡水的福容大飯店淡水漁人碼頭店，挺過疫情嚴峻考驗，飯店總經理陳柏宏正式宣布啟動12月系列活動「光映淡水。點亮幸福」，飯店於12月4日將跟著新北市立淡水古蹟博物館「光映淡水」的點燈活動，同時也在館內舉辦聖誕樹溫馨點燈儀式，這次特別安排小提琴演奏、國花幼稚園報佳音、耶誕老人點燈、魔術表演、飯店討喜吉祥物「淡水阿熊」帶動跳等，用歌聲及表演傳遞祝福，營造溫馨氣息。

福容大飯店淡水漁人碼頭店在館內大廳安排許多現場表演。（福容大飯店淡水漁人碼頭店提供）

福容大飯店淡水漁人碼頭店大廳的耶誕樹，總高6公尺，滿綴閃亮燈泡、繽紛蝴蝶結、閃爍金銀球及聖誕紅，身為北台灣友善親子飯店，為了貼近孩子，也訂製最受小朋友歡迎的飯店吉祥物「淡水阿熊全家人」裝飾在耶誕樹上，相當可愛；耶誕樹每天晚上6點都會有燈光秀，是成為飯店必拍點。此外，12月24日及12月25日也則推出繽紛耶誕住房專案，有房客交換禮物、耶誕老人送禮物、耶誕裝走秀等活動來熱鬧慶佳節。