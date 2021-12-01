阿羅哈客運驚傳收攤。（讀者提供／陳祐誠傳真）

阿羅哈客運上月才爆出財務危機傳出停運，遭公司與公路總局否認後，今再度出現一份內部公告，指阿羅哈客運因新冠肺炎疫情影響營運虧損，剩餘的台北－高雄與台北－嘉義將於12月13日起停止營運。

據阿羅哈客運公告顯示，預告工資為12月1日至31日，資遣費近日內會與各位同仁諮商。

對此，記者尚無法取得阿羅哈公司回應。