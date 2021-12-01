上月爆財務危機 阿羅哈客運今傳收攤 20:492021/12/01 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿羅哈客運11月5日晚間驚爆財務危機。圖為兩位行駛台北-高雄的阿囉哈客運司機在停車場打電話瞭解狀況。（資料照／張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿羅哈客運驚傳收攤。（讀者提供／陳祐誠傳真） 阿羅哈客運上月才爆出財務危機傳出停運，遭公司與公路總局否認後，今再度出現一份內部公告，指阿羅哈客運因新冠肺炎疫情影響營運虧損，剩餘的台北－高雄與台北－嘉義將於12月13日起停止營運。 據阿羅哈客運公告顯示，預告工資為12月1日至31日，資遣費近日內會與各位同仁諮商。 對此，記者尚無法取得阿羅哈公司回應。 #阿羅哈客運 #財務危機 #疫情 #12月 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 大學啥科系超夯卻很慘？鄉民點名3系所：沒考執照就廢掉 - 生活 上月爆財務危機 阿羅哈客運今傳收攤 - 生活 日本泡麵上的圖示代表什麼？專家揭密：千萬別在這裡吃 - 生活 PTT再爆高嘉瑜前男友也動過手 點名周偉航在場 本人回應了 - 生活 家樂福一張公告網震驚「被收購了」？真相逆轉眾人笑：算再婚 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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