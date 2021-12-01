為符合北京網路監管，微博今日（1日）發文要求，暱稱中帶有明顯低俗或侮辱性詞彙組合的，如「癟三」、「娘炮」等，即日起限時一周內更改暱稱，截止日期為12月8日。未按要求更改的帳號，將被刪除暱稱及階段性禁言處罰。

微博表示，為深化落實網路文明建設相關要求，持續推進「清朗」行動，優化社區氛圍環境。依據《微博社區公約》相關規定，作出上述要求。

微博強調，平台將切實履行企業主體責任，依照網路文明準則，積極引導用戶文明用網、文明上網，推動網路文化良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。