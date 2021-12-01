年底結案旺季、振興五倍券加碼等因素，激勵2021年11月台灣非製造業經理人指數（NMI）大升至62.3，為連續5個月擴張，創2014年8月創編以來最快擴張速度，反映出內需景氣復甦力道驚人，卻也有許多廠商、知名餐廳上調產品或服務價格，物價上漲速度也讓民眾抱怨四起。

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙表示，從11月台灣NMI的內涵多加了解，可以發現問題所在。她分析，11月非製造業的「採購價格」（營業成本）指數已連續12個月維持在60.0以上的上升速度，11月指數再攀升0.8個百分點至70.3，為2014年8月創編以來最快上升速度；同時，非製造業也有連續18個月回報「服務收費價格」為上升（高於50.0％），11月指數攀升1.8個百分點至61.3，為2014年8月創編以來最快上升速度。

陳馨蕙說，2020年疫情迄今，許多內需非製造業者必須在通路、數位化、商業模式上進行轉型，例如餐廳要加強美食外帶的包裝，作業SOP全面修改，不能因為消費者改為線上叫餐，外送員送到時餐點都已走樣，因此NMI調查過程電訪業者，得到回覆：「服務收費價格攀升，不僅為了反映短期原物料價格的攀升，某種程度也被迫必須反應中長期轉型下營運成本攀升，特別是數位轉型！」

陳馨蕙表示，餐飲業、物流批發業因投入數位轉型成本龐大，卻也實際帶來效率提升，經濟部應該給予這些業者鼓勵，她也建議，近期漲價的業者應該出面向消費者說清楚，上市櫃公司更需向投資人解釋，疫情迫使業者需要數位轉型，這是無法回頭的全球趨勢，愈早作好數位轉型、經營績效愈早浮現，終會回饋到企業正向經營裡。