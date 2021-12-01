空軍1架幻象戰機，於今天傍晚進行轉場訓練，自新竹空軍基地飛往花蓮佳山基地，在降落時，因煞車問題，空軍在跑道放攔截索，戰機才停住，軍方官員說，人機均安，將會了解調查原委。

空軍司令部今（1）日表示，本屬新竹基地乙架幻象型戰機（機號2024），傍晚執行例行性訓練，於花蓮基地降落時，疑似煞車失效，經飛行員緊急處置得宜，以攔截網停機，經檢查人、機均安，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。

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