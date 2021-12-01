隨著聖誕跨年假期將至，國人今年因為疫情無法安排國外跨年、血拚，轉而在國內OUTLET採購，看準年底這波購物需求，日曜天地OUTELT於12月3日至12月27日舉辦「Family Sale」，集結全館50大品牌，卯足全力祭出破盤價吸客！其中，熱門品牌Arnold palmer、Timberland、ROOTS、ROXY週週接力推出限時快閃折扣，最低下殺1折起！

同期特賣會場，首次舉辦中部獨家「麗嬰房X曼黛瑪璉年終聯合搶購會」，育兒用品最低199元起、內衣買一送一，緊接著Nike年終廠拍會登場，下殺590元起！

其中，Family Sale前哨站（即日起至12/19）由美國品牌Arnold palmer領頭祭出最低1折起、滿4000再折1000；第一週（12/3-12/19）由潮流品牌Timberland登場，打出全面890元起，12/8-12/15加碼滿5500現折500；第二週（12/9-12/26）由ROOTS祭出最低3折起、單筆滿6件再享88折；最後一週（12/16-1/1）由時尚休閒品牌ROXY下殺1折起，滿千再折百！