陳女返家後非常感激警察的作為，在臉書發文寫下對警察的感謝。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區日前有2部車輛發生碰撞，不過其中1名女駕駛因前天剛打疫苗、身體不適，無法當下前往派出所製作筆錄，員警擔心女駕駛身體不適，先讓其返家休息，不斷給予關心。女駕駛返家後在臉書寫下「怎麼有這麼好的警察，辛苦你們了！」。

八德警分局交通分隊警員黃朝霖日前晚間5點多，接獲派案稱八德區義勇街有發生交通事故，隨即趕往現場處理，到場發現是2部自小客車有輕微碰撞，黃員在車禍現場完成事故處理程序後，其中1名陳姓女駕駛表示因前1天剛打完BNT疫苗，身體有些不適，當下無法與員警返回駐地製作筆錄。

黃員擔心陳女因疫苗副作用體力不支發生意外，他趕緊回應「你趕快回去休息」、「要不要我找人送你回家？」、「你可以開車嗎？」，不斷主動關心陳女的身體狀況，經再三確認陳女可以自行安全駕車後，才讓陳女先行離開返家休息。

陳女返家後非常感激警察的作為，在臉書發文寫下對警察的感謝，文中更特別提及黃員不但即時協助處理交通事故外，還像家人一樣關心她的身體狀況，陳女直呼「現在的警察都這麼好！」。

黃員表示，對於在工作職場有機會幫助民眾，是一種很棒的體驗，看到民眾的感謝文，也感到相當欣慰，心中也非常感動，期許自己能繼續在職場上為民眾服務努力，為社會盡一份心力。