縣府協調5個鄉鎮公所同步於縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。（金門縣府提供）

縣府協調5個鄉鎮公所同步於縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。（金門縣府提供）

明年春節臺金線班機今晚開放第1階段訂位，第2階段加班機規畫12／21(二)訂位。縣府提醒，如欲搭乘的航班客滿，可電話或官網線上候補，航空公司將持續進行清票作業，若清出機位將優先通知候補旅客購票，請鄉親特別注意。

2022年春節管制期間（2022年1月28日至2月8日）臺金航線已於今晚6時統一開放第1階段訂位作業，共計提供860架次，10萬2132個座位數。縣府為服務鄉親上網訂位，特協調5個鄉鎮公所同步於縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。統計今天共服務鄉親89人次，有效訂票173張。

楊鎮浯縣長關心鄉親訂位情形，已指示觀光處協請民航局針對訂位狀況規畫第2階段加班機運能，並將於12／21開放第2階段訂位，屆時仍將同步於縣府1樓大廳服務台、金城、金湖、金沙、金寧及烈嶼等五鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。

縣府表示，第2波加班機訂位時間結束後，將透過網路、手機及縣府1999縣民專線辦理「未訂妥機位鄉親人數調查」，並據以協調民航局及航空公司於春節前加開加班機，務必讓鄉親順利返鄉過年。