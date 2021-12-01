民進黨立委高嘉瑜因遭男友林秉樞涉嫌施暴並拍攝不雅照片，今（1日）下午遭移送新北地檢署偵訊。高嘉瑜傍晚則上政論節目中還原真相，並在節目中哽咽痛哭。名嘴陳揮文則痛批，「民進黨不要假惺惺了」，過去丁允恭的案子發生的時候，蔡英文總統和前總統府秘書長陳菊是怎麼切割的，當時民進黨有這麼關心被害的女記者嗎？

高嘉瑜１日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，主持人錢怡君問及，「爸爸媽媽有跟妳聯絡了嗎？」，談及父母，高嘉瑜說，「有，就是有表達關心啦 也很擔心，我是覺得說愛我們的人很多，對我好的人也很多，很多事情都是覺得自己應該要把它處理好，就比較少會去想說…..(哽咽)」。

資深媒體人陳揮文。(圖/本報資料照)

談及是否有拿包包打林秉樞，高嘉瑜說，「他身高180公分，我158公，尤其買個藥，然後說這個藥沒有問清楚怎麼吃，然後就暴怒，這只是其中一個很小的事情，這樣也會生氣嗎？」。

對於林對媒體表示「我沒有偷拍」、「我跟高嘉瑜在一起期間，2人在飯店曾拍過很多影片」、「很多都是高嘉瑜掌鏡的」。高嘉瑜表示，私密影片主要是對方所拍攝，至於照片，都是應對方要求所拍攝的自拍照。

高嘉瑜說，交往期間，對方會要求女朋友傳一些照片給他，且態度強硬、用逼迫的方式，還會「指定服飾」，對方甚至還拿著她的手機，傳她的照片給他自己，控制欲強。

高嘉瑜指出，對方會要求檢查手機、看手機內容，拿她的手機傳資料給別人，威脅她的時候還曾經用她的手機在臉書發過一篇文章，事後刪掉；若不按照對方的意思，他就要拿她的手機亂發文、亂傳訊息，因此才乖乖配合。

同台的來賓，名嘴陳揮文則表示，過去丁允恭的案子發生的時候，蔡英文總統和前總統府秘書長陳菊是怎麼切割的，當時民進黨有這麼關心被害的女記者嗎？今天換成高嘉瑜，行政院長蘇貞昌才在喊說譴責暴力、罵人豬狗不如。難道丁允恭案的被害人就不是被害者嗎？她受到的創傷和高嘉瑜一樣沉痛，民進黨怎麼是這種標準？民進黨不要在那邊假惺惺了。

涉施暴還偷拍「私密照」 林秉樞高喊：很多都是高嘉瑜掌鏡的！