桃園市吳姓男子懷疑29歲謝姓妻子外遇，11月30日下午在桃園區家中發生激烈爭吵，吳一氣之下打昏妻子，還摀住妻子嘴鼻，使其窒息死亡。（翻攝照片）

桃園市驚傳殺妻案，32歲吳姓男子懷疑29歲謝姓妻子外遇，昨（30日）在家中發生激烈爭吵，吳一氣之下打昏妻子、摀住妻子嘴鼻，使其窒息死亡，還將屍體對折放入塑膠桶封存，伴屍16小時，於今（1日）上午向警方自首。死者阿嬤哽咽表示，昨下午去找孫女，吳男還騙說孫女「跟別人走了」，「真的很夭壽」。

據三立新聞報導，死者謝女的阿嬤難過又氣憤地表示，昨天才到家裡找孫女，卻被吳男用謊話騙走，說她跟別人走了，阿嬤生氣大罵：「為什麼要這樣打她，真的很夭壽、很凹壽。」。

據了解，在電子公司上班，身高約180分、身形壯碩的吳男，懷疑最近出門上班的妻子外遇，兩人在家中大吵，11月30日下午4時許吳疑似徒手打昏妻子，妻子暈倒後，吳男還不放過，用手摀住其口鼻，使謝女窒息死亡。

謝女死後，吳把屍體以塑膠袋包裹，對折倒放入大塑膠桶，還以膠帶貼住蓋子封存屍體。一直到1日早上8時許，吳男向警方自首坦承殺人，警方趕到居住社區時，吳男站在樓下等待警察。目前吳男已遭桃園地檢署聲押。