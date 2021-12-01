澎湃新聞1日報導，轉任江蘇省政協黨組副書記不到半個月，江蘇省委前副書記張敬華宣告落馬。1日20時許，中央紀委國家監委網站發布消息：江蘇省委前副書記張敬華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。隨著張敬華被查，今年落馬的中管幹部已增至25人。

張敬華，男，1962年7月生，漢族，江蘇泰州人，大學學歷，經濟學學士學位，1985年6月加入中國共產黨，1985年8月參加工作。張敬華工作起步於前國家計委，後回到江蘇工作，曾任江蘇省國資委副主任、黨委委員，省政府副祕書長，省環保廳廳長、黨組書記。

2009年7月，張敬華出任徐州市委副書記、代市長，次年1月去代轉正。兩年後，他調任鎮江市委書記。2013年3月，張敬華出任江蘇省政府黨組成員、祕書長。

2016年3月，張敬華升任江蘇省副省長、省政府黨組成員，躋身副部級幹部之列，直到2017年7月躋身江蘇省委常委，並擔任了南京市委書記、南京市江北新區黨工委書記。

今年2月19日，據江蘇媒體交匯點用戶端消息，中共中央批准：「張敬華同志任江蘇省委副書記，不再擔任南京市委書記職務。」

不久前的11月19日，交匯點用戶端發布消息，中共中央批准：張義珍同志任江蘇省委委員、常委、副書記。她此前擔任廣東省委常委、組織部部長。其後的11月20日，江蘇省委組織部網站發布消息：張敬華任江蘇省政協黨組副書記。

此前落馬的中管幹部有中國政法大學前副校長于志剛、遼寧省政協前副主席李文喜，甘肅省委常委、常務副省長宋亮，前中國國電集團公司黨組成員、副總經理謝長軍，貴州省政協前主席王富玉，山東省人大常委會前副主任張新起，前中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波，中國兵器工業集團有限公司前黨組書記、董事長尹家緒。

山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲，江西省政協副主席肖毅，中央紀委前派駐國家煙草專賣局紀檢組組長、國家煙草專賣局前黨組成員潘家華，河南省委常委、政法委書記甘榮坤，青海省檢察院檢察長蒙永山，北京師範大學黨委前書記劉川生，前國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴，最高法審判委員會委員、執行局局長孟祥。

河北省人大常委會前副主任宋太平，新疆生產建設兵團前副司令員、政法委書記楊福林以及前中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇，遼寧省政協前副主席薛恒，國家開發銀行黨委委員、副行長何興祥，全國政協社會和法制委員會副主任傅政華，江西省人大常委會副主任龔建華宣告被查。