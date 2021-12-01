美西塞港問題未解，國際運價仍維持高檔，不過貨櫃三雄自7月大跌以來，股價委靡不振，迄今仍處橫向盤整，有專家建議，若想長期持有又擔心短線急跌，可以透過放空台指期貨、手中持股的個股期貨，或是融券放空個股來避險。

上海貨櫃運價指數（SCFI）連續三周勁揚，上周小漲1.03%，指數來到4601.91點。其中美西線、地中海線運價持平；美東線稍漲0.11%，每40呎櫃10427美元；歐洲線跌3美元，每20呎櫃7549美元。

儘管運價仍維持高檔，基本面展望仍看好航運族群，但航運自7月下跌逾6成後，仍處橫向盤整，從今（1日）的表現來看，長榮以平盤作收，收在124.5元；陽明小跌0.43%，收在115元；萬海則跌1.28%，以154.5元作收。

分析師翁士峻在理財達人秀表示，長榮自7月下跌整理了兩個月，打出了一個U型底，未來還是有機會突破，由於現在疫情再起，運價高居不下，SCFI連三周走揚，淡季呈現持續上漲，從陽明董座的說法來看，明年運價不會大漲也不會大跌，還是可以維持高運價，獲利就不會掉下去。

翁士峻指出，不少的投資人不太知道避險，如這次新型變種病毒，引發全球股市重挫，若多一層避險，則對獲利有多一層保護。他提到2種方式，第一個是放空台指期，若在高檔時，KD值在80以上，但你看到外資賣超逾100億，能夠稍微放空大台指、小台指，或是放空手中持股的個股期貨，如果手上現貨想長期持有，但又擔心短線急跌，可以去操作空單。

再來則是可透過融券放空個股，也就是所謂的配對交易或放空弱勢股，滿手多單的情況會怕，就去放空一些弱勢股，亦或一些同質性的股票。

陽明上周召開法說會，對航運2022年未來市況仍持正面看法，稱明年塞港有紓解並恢復正常，貨櫃運價要再上漲不大容易，但也不會出現大跌的情況，整體而言，航運業在未來幾年仍大有可為。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。