疫情以來市場資金浮濫，不動產市場過熱，中央部會、地方政府急於祭出對策加以壓抑，牛津經濟研究院表示，儘管個別病毒變型爆發，動力市場也有中斷危機，但是經濟活動和就業增長繼續保持同步，估測全球房地產在2022年將再度迎來一個動能強勁的年份，預計回報率為8％。

牛津經濟團隊分析，2022年全球房市動能主要來自分銷、倉儲和城市物流據點的龐大需求，也反映了疫情帶來線上採購消費模式下的新生態商機。辦公室回報率也將有2019年以來的最高水平，達到6.6％。

2021年全球經濟復甦已呈現不均衡，2022年估計仍然很難改變，房地產市場估測亦有同樣反映，牛津預計2022年北美地區房地產回報率將超過9％，亞洲的回報率則將落後，緩和至6.9％。

房地產市場發展和人口變化有直接關係。牛津指出，從中期來看，人口結構和企業儲蓄等長期因素，加上利率vmbddi往溫和上升的方向，會對投資回報構成壓力，屆及2026年，投報率就會大幅回落，遠低於歷史趨勢。