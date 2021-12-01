台達電百分之百持有的子公司達爾生技宣布，將在本屆台灣醫療科技展中以「科技防疫」為主題，展出達爾開發的全自動PCR檢測儀，目前已經打入醫療院所，ODM客戶也正在檢驗試劑開發或產品認證流程中，同時也展出台達電最新的紫外線抑菌艙系列。達爾生技核酸檢測系統採用標準qPCR*技術，可產出包含CT值等完整判讀數據。

台達電耕耘醫療設備研發已久，除了X光機電源外，先前也投資過醫療器材新創公司，而原先屬於台達電部門之一的達爾生技，則在2010年由台達電獨立出來，成為台達電百分之百持股的子公司達爾生技。

達爾生技董事長何蘊初表示，全自動PCR檢測儀採用標準qPCR技術，全自動化、全程密閉達到樣本進、結果出的目的，不僅可檢測COVID病毒、產出包含CT值在內的數據之外，更已開展多聯檢項目的研發，可同時檢測多種感染病原，將PCR檢測效率極大化，自2020年問世以來，已在台灣、日本取得認證並已正式銷售，獲得多家醫療院所採用，此外尚有多個國家或地區的ODM客戶分別在試劑開發或產品認證流程中。

另外，台達電獨家取得日本特殊光源技術公司Ushio所開發的222nm波長紫外線，所開發的紫外線抑菌系列，使用符合人體安全的222nm波長紫外線，對於COVID-19病毒具有殺傷力，無接觸、不殘留，僅需短時間照射即可消滅物件表面大部分病毒，上市以來已應用於台灣的機場、醫院、校園、商場、展會等場所。

達爾生技表示，在本次展覽中另有移動式X光機與糖尿病照護與包括血糖量測系統、血氧量測系統等。