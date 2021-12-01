台灣電子五哥英業達周三(1日) 代子公司英穩達公告，英穩達董事會在12月1日決議聲請宣告破產，英業達副總游進寶說明，主要是英穩達總負債高達22.12億元，資產已不足以清償債務，並不影響母公司英業達的運作。英穩達主要從事太陽能電池片的生產銷售，但受到近年景氣不佳所影響，英業達過去投資的益通也在去年清算，投資等於血本無歸。

英穩達於2010年成立，資本額30 億元，從事太陽能電池製造銷售業務，英業達持股47.65%，另外的大股東就屬砷化鎵晶圓代工大廠穩懋。游進寶指出，全球太陽能產業環境變化快速，海外廠商削價競爭，歐美關稅壁壘導致競爭加劇，加上去年新冠疫情衝擊，太陽能市場需求銳減，英穩達已經在去年停工，但成本設備攤舊繼續，目前資產設備僅9~10 億元，難以清償負債，因此聲請宣告破產。

早在2019年12月，英業達早期投資的太陽能廠益通因連續6個月營收為零，於2020年1月下櫃，持有益通約 34% 的最大股東英業達當時透露已經逐季認列虧損，對於營運影響不大。游進寶也表示目前益通的清算過程順利，預計明年上半年會有結果。益通於2006年掛牌上櫃，當年吸引65萬人參加抽籤認購，掛牌之後，股價更一路衝到1205元，躍居太陽能股王。

2010年，大陸瘋狂投入搶進太陽能產業，大打規模和價格戰，導致台灣太陽能產業兵敗如山倒；2009年，茂迪於由時任台積電董事長張忠謀拍板以每股82.7元、砸62億元取得茂迪2成股權，但隨著市場競爭環境相當惡劣，相隔6年時宣布退出太陽能廠營運，被外界視為張忠謀的挫敗，台積電也在之後陸續認賠出脫茂迪股票。

2018年包括綠能、茂迪、益通、聯合再生等都先後傳出裁員的消息，大同集團子公司尚志半導體轉投資的綠能在2019年5月下市，顯示太陽能「慘業」的窘境。

不過，同樣在2020年新冠疫情爆發後，在全球開始掀起的綠能投資風潮，不僅讓淪為多年慘業的面板雙虎股價與營運業績躍升，太陽能產業也重新獲得重視，茂迪近幾年積極發展高效模組終於獲得成效，光是今年前三季營收43.09億元，年增53.6%，前3季稅後純益1.07億元，每股稅後純益0.29元，股價更是從疫情爆發期間的最低不到5元，1日收漲0.40元或1.21%、報在33.4元，漲幅超過568%。由新日光整併昱晶、昇陽科而成的聯合再生能源，也從不到5元漲至20.9元。

從市場表現來看，台灣太陽能業者大多轉型為高效電池模組等多面向發展，跳脫價格戰激烈競爭，例如元晶與SolarCity合作，就打入特斯拉太陽能事業，扮演替各大廠布局綠能的供應鏈。