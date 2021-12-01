高嘉瑜遭男友林秉樞施暴、監禁，引起社會矚目，林秉樞黑歷史也不斷被起底，不僅歷任前女友，就連父母也都成為林手下的受害者，還疑似為網軍頭目。如今又有知情人士爆料林秉樞在歐洲的惡行惡狀，不僅隨身攜帶「凶器」，還偷摸脫衣酒吧舞孃被罰款。

一名自稱過去在法國與林秉樞有過交情的女網友，在PTT八卦版PO文「關於這個林秉樞我剛好也是略懂略懂，大概是2017年左右我還在歐洲大陸當一個迷途小毒蟲的時候也被他用臉書搭訕過」。

原PO說，林秉樞是個吹牛大王，只因剛好住板橋又姓林，很多人誤以為與板橋林家有關，但林本人自己比較常說父親是大學校長，姊姊是法官，也因此政商關係良好，光靠收租就可月入20萬。大學念的是中原，研究所念中央，直到博班才洗到政大，沒想到過了這麼多年還沒畢業。

原PO也分享林秉樞平日最愛用的吹牛手段，包括說自己跟名人很熟，並拿出臉書留言，說下面留言的都是名人，或是熟識各大資深律師，還曾被新潮流招攬，只是自己拒絕加入，事後查證卻無此事。

原PO繼續爆卦，林秉樞早就有暴力傾向，隨身攜帶了一隻「打肉槌」，連去歐洲都不忘帶。此外在歐洲時，林秉樞與人衝突就自稱律師，宣稱自己財力十足，結果在巴黎蒙馬特某間脫衣酒吧偷摸舞孃胸部，遭罰600歐元付不出來，還是自己幫刷的卡。回台灣時說要請她吃大餐答謝，請的卻是滷肉飯。

原PO說，林秉樞的目的就在於要展示自己「可以幫人解決問題」或是「讓你在某領域混不下去」，自己就因拒絕林秉樞要求而雙方鬧翻，遭對方放話要讓他在法律界跟巴黎混不下去，更揚言對她不利，結果搬出來名號的人根本跟他不熟。

不少鄉民也直呼：「八卦版回來了」、「原來是林秉摳啊」、「不過妳竟然會願意幫他付錢，看來這人真的有一套」、「靠，結果是中原的哦」、「看起來錢都是當網軍得來的」、「打肉槌我笑了」、「完全就是最標準的覺青」，但也有人質疑：「有點切割的味道，先觀望」、「看內容有點唬爛」。