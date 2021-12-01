根據第三方調查機構CINNO Research的報告：10月份，蘋果iPhone銷量為650萬台，OPPO為430萬台，vivo為400萬台，榮耀為360萬台，小米為280萬台。（澎湃新聞）

澎湃新聞1日報導，華為手機缺席，蘋果iPhone再次登頂中國智慧手機市場。多家調查機構統計顯示：今年10月，蘋果iPhone無論環比還是同比均出現大幅上漲，在疲軟的手機市場一枝獨秀，時隔多年後重返第一。根據第三方市場調查機構CINNO Research報告：10月份，蘋果iPhone銷量為650萬台，OPPO為430萬台，vivo為400萬台，榮耀為360萬台，小米為280萬台。

而另一家市調機構Counterpoint Research發布的最新報告顯示，10月，蘋果公司iPhone手機在中國市場的銷量環比增長46％，拿下22％市占率。Counterpoint稱，這是自2015年12月以來蘋果再次成為中國智慧手機市場第一名。

之前，中國高端智慧手機市場上，華為與iPhone分庭抗禮，華為手機一度占據了半壁江山，遠超iPhone。但華為手機受限後，目前還無一家本土企業能夠與蘋果分庭抗禮。

CINNO分析師稱，蘋果iPhone 13系列在上市當月便帶動蘋果銷量環比增加32.5％，同比增長43.6％。而來到10月，其銷量進一步大躍升，達到了650萬台，環比增加78％，同比更是大增155％。雖然整體上iPhone 13系列並未帶來較大的革命性變化，但是其起售價格有所降低，整體價格下降。

與iPhone熱銷相比，其餘品牌則相對平穩，小米同比下降幅度最大，達到25.8％。CINNO分析師認為，預計在華為持續受限、其他品牌無與之抗衡的機型推出情況下，憑藉長久下來的品牌號召力，iPhone 13系列將帶動蘋果拿下更多高端市場占比。

Counterpoint Research高級分析師瓦倫·米什拉（Varun Mishra）說：「整體而言，中國智慧手機市場今年的增速略有放緩，但蘋果的增長是一個積極訊號。這表明中國智慧手機用戶正迅速成熟，希望購買更多高端設備。對於品牌而言，這可能是一個很好的機會。」

其實，本土手機企業也看到了中國高端市場的機會以及華為留下的市場空間，OPPO、vivo、小米以及獨立後的榮耀都在高端積極布局，爭取更多市場占比，但目前本土廠商還沒有推出類似華為P系列和Mate系列能夠成功吸引高端用戶的機器，其產品與iPhone競爭中處於劣勢。

此外，蘋果也看到了華為「缺席」後中國市場的機會，採取了一系列措施來擴大市場。這次iPhone 13系列定價上中國市場做的比較有競爭力，吸引了眾多中國用戶。此外，雙11期間，蘋果也積極參與了促銷，史無前例地把剛發布的新款擺上了「折扣架」上，iPhone 13系列最高直降600元，這對消費者來說也很有吸引力。因此，11月份iPhone銷量應該不錯。

今年5月份，華為消費者業務CEO余承東曾用「華為跌倒，蘋果吃飽」來調侃華為缺席後中國手機的市場格局，這次蘋果重新登頂也並不意外。