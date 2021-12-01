桃園挺醫護，3000份景點買1送1專屬醫護券2日開放上網登錄。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園挺醫護，3000份景點買1送1專屬醫護券2日開放上網登錄。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園挺醫護，提供專屬醫護的桃園民宿 1＋1 特色遊程。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園挺醫護，提供專屬醫護的桃園民宿 1＋1 特色遊程。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園挺醫護，提供專屬醫護的桃園民宿 1＋1 特色遊程。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局為感謝醫護人員堅守防疫陣線，12月推出醫護人員旅遊獎勵方案，包含景點買1送1及民宿1＋1優惠，其中「桃園景點買1送1」2日9時起開放上網登錄，限量3000名，3日起使用至12月底，像是Xpark、埔心牧場、小人國等親子熱門景點，不限票種都能享買一送一好康優惠，現場需出示身分證件及醫護相關證件，歡迎醫護人員和家人朋友一同至桃園景點遊憩及入住民宿欣賞好山好水放鬆一下。

觀旅局長楊勝評指出，景點買1送1醫護人員優惠將提供3000名額度供全台醫護人員登錄，登錄時需上傳醫護人員相關證件才能取得優惠資格，登錄後於期限內至景點使用可享有門票或體驗費買1送1優惠。自12月2日上午9點起開放至活動網站登錄(http：／／lovetaoyuan.tycg.gov.tw)，至3000名額度登錄完畢為止。

登錄完畢隔日即可至合作景點使用，目前有近30家業者加入，其中包含多間特色觀光工廠，如手信霧隱城、雄獅文具想像力製造所及郭元益糕餅博物館等，還有小人國、埔心牧場、Xpark、石門水庫遊艇碼頭及多家電影業者，有各種不同的景點可供醫護人員選擇。因本活動每一身分證字號限使用1次，如之前已使用買1送1優惠不得再登錄參加。

另11月下旬市府推出的桃園民宿1＋1特色行程優惠，包含民宿住一晚送行程及住一晚送一晚等2種超值優惠，近期也將推出加碼方案，提供部分梯次慰勞桃園在地醫護人員，先期預計提供100組共200人，優惠內容住宿及遊程體驗，體驗行程如大溪神之鄉秘境之旅、愛戀山水復興之旅、走讀龍潭茶園之旅等。

考量民宿接待能量有限，且年末多為旅遊旺季，目前市府觀光旅遊局正與民宿業者洽談優惠梯次，詳細資訊待確定後公布於桃園觀光導覽網及樂遊桃園粉絲團，符合資格的醫護人員屆時請逕向本案合作民宿洽訂，成功預訂並憑醫護證件可免費入住。