為防堵新變異病毒株Omicron入侵美國，拜登政府周四將公布冬季防疫計畫，據知除了擴大疫苗與加強劑接種計畫，還計畫對包括美國公民在內的所有入境旅客，制定更嚴格的入境檢疫措施。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，目前考慮的最新防疫措施是要求包含美國公民在內的所有入境旅客，無論是否已經接種疫苗，其所提供的陰性檢測結果，將從目前搭機前的72小時縮短到24小時。另外美國當局也在考慮旅客抵美後的3到5天內，必須再做一次測試。

一名白宮官員聲稱，目前最新防疫政策還在持續討論，尚未作出最終決定。他透露拜登政府將透過強化入境防疫管控，來保護民眾避免受到新冠病毒、特別是Omicron的威脅。

另外美國政府也在評估，是否只接受PCR檢測的陰性結果。目前可自行操作的快速抗原檢測陰性報告也同樣獲得美方接受。

鑒於Omicron的傳染力可能更甚於Delta，根據白宮官員透露，實施自主隔離也被列入考慮的選項之一。不過美國航空公司卻擔憂，如果美國再度對旅客實施隔離措施，恐對好不容易才恢復一線生機的國際旅遊再次造成重創。根據一名官員指出，抵美後的檢測與隔離是否執行，最後可能會把決定權交到各州與地方政府手中。