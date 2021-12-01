光寶科5G ORAN小基站打入遠傳5G實驗室與開放網路基金會ONF，共同打造的台灣電信業首創5G ONF開源網路測試環境，光寶總經理邱森彬表示，光寶將持續深化5G產品技術能量、瞄準企業專網市場，目標打進國際供應鏈。

光寶在2020年中世代交替後，5G小基站成為新任經營團隊積極推動的產品線，今年上半年小基站產品已經設計完成，10月初也宣布加入開放式無線接取網路聯盟O-RAN Alliance，並針對企業專網推出全系列支援O-RAN標準5G小型基站與解決方案，正式加入5G基站設備供應鏈。

光寶總經理邱森彬在第三季法說會上表示，5G小基站已有第1個產品，第1筆訂單亦到手，預計今年底出貨，光寶的小基站主攻企業專網，雲端運算讓傳輸及運算路線拉長，為強化傳輸效率，小基站是未來趨勢，市調機構普遍預期，企業專網未來將是兩位數成長，光寶的小基站軟體、硬體及晶片設計搭配很好，上傳下傳效率很高，未來3年可望有爆發性成長。

而由遠傳5G實驗室與開放網路基金會ONF共同打造台灣電信業首創的5G ONF開源網路測試環境，光寶也是其中之一，負責提供5G小基站，光寶科技總經理邱森彬表示，光寶積極投入5G網路設備，佈局小基站與O-RAN 相關產品，深耕虛擬化技術與開放式架構軟、硬體整合，並與合作夥伴啟動5G專網應用驗證，將持續深化5G產品技術能量，目標打進國際供應鏈。