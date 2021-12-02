1名人妻小芳（化名）抱怨丈夫小氣，丈夫婚前相當大方，婚後卻凡事要求AA制，就連雙方家庭的孝親費都是各自出錢，某次人妻打電話給在外地工作的丈夫說「媽媽得了癌症」，而丈夫馬上回應「不要用我的存款治療」，小芳最後才改口「『是你的』媽媽得了癌症」並向丈夫討請假陪伴看診、掛號費等費用，讓丈夫很傻眼。

該名人妻在臉書「爆料公社app匿名公社」發文表示，她的丈夫在家中的經濟上堅持每件事都要「AA制」，家裡的水電、房貸、月子中心費用、小孩奶粉錢，甚至連各自父母的開銷通通要和AA制，讓她相當懷疑老公對待家庭的態度，認為丈夫1個人生活或許比較好。

日前該丈夫到外地出差半年，人妻傳訊息給他說「媽媽得了癌症」，他則馬上回傳訊息說「老婆你剛傳的訊息我看到了，但是我要先提醒你，我們約好所有的開支都是AA制」，他說治療癌症的費用若是用2人共同存款，「我無所謂，但是我的錢，抱歉我不會拿出來的」，結果該人妻之後冷冷地說「老公你聽錯了，我媽身體好好的，得癌症的是你媽」。

該人妻了解丈夫的心意後，告訴丈夫「我也是不會拿錢幫你媽治病的，治療費你自己全額付喔、對了，我帶媽媽看病向公司請假扣的錢，就不跟你算了，畢竟他也是我媽；但是掛號費480元，一半是240元就麻煩你還我吧」；其他網友則笑說「我無法理解結婚後提出AA制的那一方」、「沒擔當的男人，什麼都要計較幹嘛結婚？」