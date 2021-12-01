單打世界排名曾高居第4的英國職業女網前一姐孔塔（Johanna Konta），1日透過社群媒體宣布退休，結束個人16年職網生涯。

現年30歲的孔塔在2006年轉入職業，曾在2016澳網、2017溫布頓、2019法網闖進到女單4強，而且這3項四大賽場地不同，應大、草地、紅土都有，顯見孔塔表現的全面，更是1978年薇德（Virginia Wade）以來首位英國籍溫布頓女單4強，也是1984年來世界排名升到前五的英國女將第1人。

多年來網球就是自己的一切，孔塔已經不記得沒有網球的生活是什麼時候，但她已經期待網球場之外的人生會怎麼樣，她告訴WTA官網：「我想坐下來、好好感受一下現在的心情和情感，給我自己時間來做出退休的決定，整個過程給我平靜，退休不代表我不再喜歡這項運動，或是再也不打網球了。」

「就算我現在坐在英格蘭家中，我還是想念打球的時光、到處比賽的生活，因為網球是我是從有記憶以來唯一的生活重心，讓自己脫離一個長久以來的事物，是很有趣的事。」