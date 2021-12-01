科幻電視劇《零下一九七》劇組透過台中市政府向台電商借德基電廠地下隧道拍攝。（王文吉攝）

德基發電廠為國家關鍵基礎設施，平時保警駐守，戒備森嚴。（王文吉攝）

《零下一九七》劇組原訂取景德基水庫的湖光山色，配合劇情需要，後來看中電廠地底隧道。（王文吉攝）

德基發電廠首度出借地下270公尺的隧道給劇組拍片。（王文吉攝）

德基發電廠曾是觀光電廠，921之後停止開放參觀，現只接受機關團體預約。（王文吉攝）

台灣最高海拔德基發電廠首度出借地下270公尺的隧道給劇組拍片，蔡岳勳執導的科幻電視劇《零下一九七》原定5月進駐開拍，因疫情影響，延到明年2月復拍。據悉，金馬影帝遺珠邱澤在劇中有一場全裸戲，推知應是在德基電廠拍攝從休眠艙甦醒的橋段，尺度令影迷期待。

德基發電廠建於大壩左岸必坦溪鞍部地下270公尺，設有3座日本日立製作所出廠的法蘭西斯豎軸式水輪機，自1974年11月商轉至今。《零下一九七》獲得台中市政府新聞局109年度第二梯次影視業者拍片取景補助，劇組透過台中市政府向台電商借德基發電廠地下隧道取景。

德基發電廠為國家關鍵基礎設施，平時保警駐守，戒備森嚴，地下隧道密密麻麻，主要提供土木組觀測課裝設、觀測、監控地震、水文等儀器。德基電廠地質多為堅硬岩石，早期以打石機開鑿後，若隧道地質穩定，即維持原始風貌，若壁面崩落、滲水就會進行噴漿防護。

德基發電廠曾是觀光電廠，921之後停止開放參觀，只接受機關團體預約，地下隧道也隨之蒙上神秘面紗。據透露，台電破例出借基發電廠地下隧道讓劇組拍片，是空前也是絕後，讓被世人淡忘20多年的地底隧道重現螢光幕前。

由蔡岳勳執導的電視劇《零下一九七》偏重跨時空科幻色彩，男主角是電影《當男人戀愛時》的億級票房男神邱澤。劇情講述寧海碼頭商會龍頭周亦白意外陷入科學人體實驗，被關進冷凍休眠艙，歷經76年後，於2022年醒來，與孫子周末相認、相處的跨時空故事。

據了解，邱澤在劇中有一場全裸戲，由德基電廠地下隧道鬼斧神工的天然石材鑿面可推知，劇組應會在此搭建休眠艙場景，邱澤甦醒全裸橋段，應就是在此拍攝。《零下一九七》預計拍攝40天，演員、劇組等80多人將安排在梨山吃住，每日40分鐘車程往返電廠拍攝。

關於《零下一九七》劇情及場景，台電及台中市政府新聞局均以尊重影視創作為由，不願透露細節，只證實曾協助勘景，劇組原訂拍攝德基水庫湖光山色，後來看中電廠地底隧道，今年5月因疫情停拍，預計明年2月復拍。