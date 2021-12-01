美國智庫「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）1日公開最新民調，稱有71%美國受訪民眾擔憂未來5年內，美國和中國大陸將爆發戰爭；而若北京發動武力犯台，除經濟制裁、迅速對台軍售等間接手段，支持美國採取各類軍事行動的比例也有所上升。

該民調於2週內訪問超過2500名美國人，其中有52%民眾將中國大陸視為最大國家威脅，反觀俄羅斯僅14%。並在被問及「未來5年內最擔心的事」時，有71%受訪民眾選擇「美國與中國大陸之間爆發戰爭」，且有33%為「非常擔心」。因此有37%受訪民眾支持美國將注意力集中於東亞區域，較今年2月的28%大幅提升。

另外，若中國大陸入侵台灣，有71%受訪民眾支持美國官方直接承認台灣為獨立國家、66%支持對大陸採取經濟制裁、44%支持立即增加對台軍售、55%支持將航空母艦等軍事資產部署至該區域、50%支持建立禁飛區並在必要時擊落大陸軍機、40%支持承諾派遣地面部隊協防台灣。

與2019年10月的民調相比，支持部署軍事資產者的比例未改變，但反對者自32%降為24%；支持建立禁飛區者自42%提升為50%，且反對者自42%大降為25%；支持派遣地面部隊者則自39%提升為40%，反對者自45%降為35%，讓支持者比例高於反對者。

而針對中國大陸，有20%受訪者最擔心其經貿模式、19%最擔心軍力發展、17%最擔心人權問題、13%最擔心外交方針，還有7%民眾最擔心其武力犯台。擔心美國科技輸給中國大陸的民眾則高達73%，其中以人工智慧（AI）與供應鏈領域的比例最高。