媒體報導，發文洗白林秉樞的帳號背後就是綠營名人、太陽花青年李柏璋本人。(圖／中天新聞)

「港湖女神」高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注，PTT上也已有數百篇討論，但卻有網友PO文試圖洗白林秉樞，並對高嘉瑜前任男友馬文鈺做出多項指控，事後卻很快刪除文章，如今也遭起底真實身分，竟是知名的「台獨機關槍」，被PTT稱做「督割」的李柏璋。

一名帳號為「CrazyWinnie」、暱稱「沒品維尼」的接連在PTT八卦版發文「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」以及「馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」，指控馬文鈺大鬧林秉樞母親靈堂，還曾動手打過高嘉瑜，當下就遭質疑為網軍帶風向，事後更遭打臉根本造謠，不到半小時就火速刪文，但早已被網友和八卦版版主備份，鄉民也一度懷疑帳號背後為「卡神」楊蕙如或是林秉樞本人操作。

根據《ET新聞雲》報導，這名CrazyWinnie的真實身分，就是大名鼎鼎的挺綠網紅，曾參與太陽花學運的青年「台獨機關槍」李柏璋，報導中指出，李柏璋發文前，還先跟熟識的記者傳訊預告要給獨家，但訊息發出後隨即就刪除。

報導指出，警方表示，根據LINE對話來看，研判應為林秉樞所流出，懷疑林與李柏璋有所聯繫，或透過「中間人」操作網路風向，但李柏璋可能發現擅自PO出私密對話恐衍生後續問題，因此火速刪除文章。

李柏璋為現任北市民進黨某議員助理，事實上，早從多年前就在PTT培養網軍集團，一度與楊蕙如並列兩大網軍，但在關西機場事件中，兩人網軍帳號遭PTT站方大砍超過3000個，因此現在低調許多。李本人成名於「督割事件」，當時他宣稱自己服役時遭軍方迫害並施壓不得聲張，激起鄉民同情，將事件鬧大，卻被發現李柏璋誇大其辭，許多事實與自己所說的根本不符，導致鄉民驚覺上當，日後重大爭議事件時，「勿忘督割」也成為鄉民警惕之口號。