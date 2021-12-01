咖啡豆期貨價格已經登上10年新高，分析師指出由於咖啡產區氣候欠佳，加上全球供應鏈陷入混亂，恐讓市場吃緊情況料將延續到2023年，並推升咖啡價格進一步攀高。

紐約州際交易所12月交貨咖啡合約價格曾在11月25日升抵每磅2.46美元，創下2011年最高價。同期間，國際咖啡協會（International Coffee Association）11月26日的基準價格也走高到每磅2.07美元，較去年同期勁漲85％。

盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略部門負責人韓森（Ole Hansen）接受媒體訪問時指出，過去12個月期間，一場完美的風暴正帶動咖啡豆價格飆升。他還表示，未來價格走勢如何將取決於這場完美風暴還會持續多久。

韓森解釋，釀成這場完美風暴的事件，包括全球最大咖啡豆生產國巴西今年的收成情況不盡理想。由於先前有些地區出現低溫與霜害，有些則是處於乾旱，導致從今年底到2022年、甚至是2023年的收成都會受到影響。

咖啡豆在2011年曾經升破每磅3美元大關，也是受到巴西因素居多，這也不禁讓市場揣測咖啡價格是否將會再度突破這個關卡。

除了氣候不佳、全球供應鏈大亂也對咖啡市場造成重創。另外衣索比亞瀕臨爆發內戰邊緣，與越南先前疫情惡化，也一度使得市場不確定性升高。衣索比亞與越南都是咖啡豆出口大國。

韓森認為，過去處於平衡的咖啡市場多年來正首次顯現供應吃緊的情勢。他說未來數月，若咖啡產能持續減緩或下滑，價格續漲機會將相當高。

Marex歐洲咖啡銷售部門執行董事柯普斯塔克（Maximillian Copestake）則提到，過去5到8年期間，咖啡供應主要集中在巴西與越南。然而上述兩國今年都有狀況發生，加上貨運受阻雪上加霜，令咖啡價格應聲飛漲。他解釋為因應價格變化，咖啡產能調整約要兩年時間，也意味咖啡價格未來將持續處於高位、波動也會加大。