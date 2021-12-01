挪威西海岸厄於加倫市（Oeygarden）今天表示，挪威已經確認兩例首度出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron。

厄於加倫市長因德雷維克（Tom Georg Indrevik）在聲明中說，兩名染疫者都曾前往南非旅行，目前都在康復中。

挪威11月26日決定對任何來自南非或其鄰國的旅客實施隔離，這是跟進丹麥和世界上許多其他國家所做的類似決定。

這種新的變異株引發人們憂心，因為它的突變可能會降低疫苗效力，不過還需要好幾週才能確定這點。