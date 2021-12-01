民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞施暴，民進黨婦女部11月30日下午在臉書上發布63字的貼文，表示對暴力譴責到底，並對高嘉瑜的遭遇感到震驚和憤怒。不過，前民進黨立委郭正亮卻直言，婦女部的雙標行為讓他非常火大。

針對高嘉瑜的遭遇，民進黨婦女部11月30日在臉書上發文表示，「譴責暴力，任何人都不該成為受害者！高嘉瑜委員遭遇暴力，我們震驚與憤怒。無論發生什麼事，任何人都不該面對這樣的遭遇，面對施暴者，婦女部譴責到底！」

郭正亮1日則在政論節目《國民大會》中表示，《跟騷法》和高嘉瑜一點關係都沒有，且一開始警政署反對，內政部也不贊成，而《跟騷法》則是家暴法的近一步延伸，廣義的講，這是社會安全網一環。

郭正亮指出，針對屏東挖眼案和桃園超商店員被刺殺，蔡英文總統都有寫臉書表示關切，但高嘉瑜這個事情她卻沒有寫，民進黨婦女部只有63個字，「我是非常火大，如果是林靜儀可能寫6300字，雙標的感覺讓人非常火大」。《跟騷法》和這沒關係，這不是行政院主導的法案，是太多立委提出各種版本，婦女團體有很多聲音，最後警政署和內政部不得不跟進，行政院邀什麼功？

郭正亮也分析，林秉樞是在PTT和網路上玩言論的人，他在《關鍵評論網》和「思想坦克」有專欄，因此認識很多綠營的人，尤其搞文宣戰的人，只能說家門不幸，蟑螂窩出了第二種人，是自己搞跟別人的鬥爭。

郭正亮更說，就自己所知，高嘉瑜本不想讓這件事情曝光，但國安單位對林秉樞冒充國安人員非常不能接受，所以去做部分了解。而高嘉瑜去驗傷，醫院會很敏感的認為，這可能涉及家暴，所以會和警方做連線，大概國安單位也查到一些資料，高嘉瑜不知道他之前幹過什麼事情，但國安單位認為這不能不爆出來，所以就看到後面的運作。