行業分析公司Counterpoint公布2021年第三季全球智慧手機市場報告指出，小米第三季出貨量按年及按季分別倒退4.5％及15.4％，至4440萬支，原因是品牌嚴重受到零組件持續短缺的情況衝擊。

香港經濟日報1日報導，據Counterpoint數據顯示，全球智慧手機市場第三季的出貨量為3.42億支，季增6％，按年卻減少6％。三星仍是全球智慧手機出貨量最多的品牌，期內出貨量季增達20.3％，至6930萬支。

在三星、蘋果、小米、Vivo及OPPO合共五大品牌中，僅蘋果及小米期內按季出貨量為下跌，前者微跌1.8％，後者則大減15.4％。按年比較，三星及小米第三季出貨量分別下跌13.8％及4.5％，蘋果、Vivo及OPPO則取得增長。

其中，蘋果上季出貨量年增15.1％，Vivo及OPPO則同樣增加約8％。Vivo期內出貨量3370萬支，單計大陸手機市場則有1730萬支，繼續領導大陸智慧手機市場。

另外，按市占率劃分，三星第三季市占率達20％，較第二季的18％有所增加，是上述五大品牌中最多。蘋果及小米的市占率雙雙下跌，前者由15％減至14％，後者更由16％降至13％。