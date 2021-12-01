SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）透過電子郵件向員工表示，星艦（Starship）火箭的猛禽（Raptor）引擎發生生產危機，若是2022年星艦無法達到一定發射頻率，公司將面臨破產風險。

馬斯克在信中寫道，「猛禽生產危機比前幾周更嚴峻，如果我們無法在2022年讓星艦每兩周至少發射一次，公司將面臨真正的破產風險。」

星艦是SpaceX開發用來載送人員與貨物到月球與火星的大型火箭，該公司正在德州南部測試火箭原型，火箭試射需要多達39個猛禽引擎，意味著SpaceX得加緊生產腳步。

馬斯克的信件亦顯示，推進系統副總裁赫爾斯利（Will Heltsley）在11月稍早離職後，問題變得更棘手。馬斯克表示，自那時之後，他便仔細探究問題，結果發現情況比他先前想的更嚴重。SpaceX與赫爾斯利對此消息不予置評。

馬斯克在感恩節次日（11月25日）向員工透露公司的慘況，他在信中表示，原本希望在感恩節休個長假，但在發現猛禽引擎的生產危機後，他個人會在25日晚上與周末到引擎生產線工作。

馬斯克在信中寫道，「我們需要全體總動員，以走出這場災難。」

馬斯克曾多次表示，研發星艦火箭最困難的部分是生產。SpaceX持續在德州南部的博卡奇卡發射場（Boca Chica）打造火箭並試射，同時進行多個火箭原型研發。

馬斯克11月中透露，SpaceX希望在2022年1月或2月讓星艦進行首次軌道試飛，時間取決於美國聯邦航空總署（FAA）的批准與技術。

SpaceX旗下還有衛星網路事業星鏈（Starlink），該公司正在研發第二版衛星V2，馬斯克在信中稱V2「強大」，但由於V2只能由星艦載送，換言之，猛禽引擎也攸關星鏈服務的長期財務穩定。