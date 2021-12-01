情侶交往久了難免激情衰退，需要適時加點「情趣」。一名女網友表示自己特地穿上「聖誕精靈風」情趣性感睡衣，竟遭男友取笑是聖誕老公公，讓女網友氣炸。不少網友看完忍不住打趣，腦中一直響起「金勾杯、金勾杯」的歌聲。

一名女網友在爆料公社App匿名公社發文，表示與男友在一起4年了，因男友最近工作很忙，兩人已經半個多月沒發生關係。原PO表示自己是性慾比較強的女生，但怕男友太累，所以不會勉強他，常常都是自己解決。

好不容易男友到她家過夜，原PO特地換上「聖誕精靈風」情趣性感睡衣，結果男友竟然大笑「你還以為自己是聖誕老公公嗎？你要不要出去給你媽看看？」，害得原PO瞬間冷感，還忍不住飆罵「你才是聖誕老公公啦、你全家都是聖誕老公公。X！真不會說話的男人」。

眾多網友看完紛紛回：「沒圖沒真相」、「po個照片來看看到底多聖誕老人再說」、「我看看是什麼情趣睡衣 讓他笑成這樣」、「那就告訴他：聖誕老公公要來騎麋鹿了」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈腦袋一直出現 金勾杯 金勾杯的歌聲」、「不懂情趣的男人比較不會亂搞，但是也會讓妳很無趣到不想搞」。