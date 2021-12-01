全球第三大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）30日美股盤後公布10月上市後首次業績，拜晶片需求強勁所賜，格芯第三季轉虧為盈，本季財測亦優於市場預期，帶動股價大漲。

格芯10月在那斯達克交易所掛牌，目前股價較股票首次公開發行（IPO）定價47美元大漲約50％。

格芯第三季淨利達500萬美元，或每股盈餘1美分，擺脫一年前同期的淨損2.93億美元，和每股虧損58美分頹勢。排除一次性項目，調整後每股盈餘為7美分，FactSet調查分析師意見原預期每股損失1美分。

格芯第三季營收較一年前同期大增56％，由1.09億美元攀升至17億美元，符合市場預期。

格芯預期第四季調整後每股盈餘在9至13美分之間，營收約在18億至18.3億美元，優於分析師預估的9美分與18億美元。

格芯執行長柯斐德（Tom Caulfield）在電話會議向分析師表示，市場需求強勁沒有改變或出現泡沫化跡象。2022年持續面臨無法滿足主要客戶的問題。

就部門別來看，汽車部門營收躥升368％，至1.03億美元；智慧行動裝置部門營收年增45％，至8.49億美元；通訊基礎建設與數據中心部門營收年增34％，至2.85億美元；家庭與工業物聯網部門營收年增37％，至2.18億美元，然而電腦部門營收年減40％，降至1.13億美元。

新冠肺炎疫情刺激消費者對筆記型電腦、手機和汽車等產品需求暴增，導致全球半導體供不應求，迫使汽車製造商與電子產品業者削減產能，和延後推出新品。

柯斐德表示，2021年來晶片供需嚴重失衡，供給與市場需求出現巨大落差，格芯已協助縮減落差，但兩者仍有不小的差距。