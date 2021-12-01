韓國防疫當局對日前從奈及利亞返韓後確診的夫妻及其友人的病毒分析結果今晚出爐，3人確認感染新型變種病毒Omicron，其中夫妻的友人列本土病例；另有兩例近期入境者也確認感染Omicron。

為防堵新型變種病毒擴散，韓國決定加強入境管制。

韓國疾病管理廳發布新聞稿說明，除先前列為疑似感染案例的夫妻與其友人外，在日前對海外入境確診者全面實施的病毒分析結果中，也發現兩例感染Omicron病毒。

首先被列為疑似案例的40多歲夫婦11月24日從奈及利亞返韓，與入境當天接他們回家的男性友人分別在25日及29日確診。防疫當局今天確認3人感染Omicron病毒。

與這對夫婦同住的兒子，及確診友人的3名親友後續也確診，病毒分析結果預估本週出爐。

此外，同樣從奈及利亞入境韓國的2名60多歲女性也確認感染Omicron病毒。她們在11月23日入境、24日確診。

防疫當局表示，患者除呼吸道症狀及肌肉痠痛外，未出現其他特別症狀；正就相關接觸者展開調查。

為迅速防堵新型病毒擴散，韓國政府組成特別對應小組，今天召開第一次會議，決定加強既有對非洲地區8個國家的入境管制，原未受限的奈及利亞也列入適用對象，包括持短期簽證者將限制入境，入境者必須在指定設施隔離10天，並接受4次PCR核酸檢測。

而自其他國家入境者，3日凌晨零時起無論是否接種疫苗都必須居家隔離10天，接受3次PCR檢查，持短期簽證者則須在指定設施隔離。

除對海外移入確診者全面進行病毒分析外，社區感染案例中若有感染Omicron可能者，也必須進行相關分析。

完全接種者若接觸確診者不必隔離的現行做法將部分強化。若接觸Omicron感染者，一律得隔離，而且隔離時長從現行的10天延長至14天。