民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴，今(1日)上午在律師陪同下，現身立院召開記者會對外說明，一開始就對外界表達「對不起讓大家擔心」。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，有一件事讓他覺得很詭異是，今天一早新北板橋檢方去拘提林秉樞，但林男板橋明明就有家，卻要住在外面旅館，這種行為就很詭異，又謊稱自己是國安單位的人，這已經讓國安單位的人感到非常生氣，已打算追查到底。

中天新聞「大新聞大爆卦」主持人馬千惠1日在節目中問郭正亮，高嘉瑜被爆打後為何沒選擇報警並對外公開道歉？是否很自責自己識人不熟？郭正亮說，自己念過心理系，也跟高嘉瑜熟識多年，很多女性受害者會這樣，高嘉瑜會有這些舉動，一方式是自責，另一方面是愧於自己跟對方糾纏不清，因為這男的(林)有前科，高嘉瑜也是事後經由媒體追查才知道他有那麼多問題，和她所不知道的事情，所以她後來才開始自責，原來林秉樞背景這麼複雜。

且讓郭正亮感到奇怪的事是，今天一早新北板橋檢方去拘提林秉樞的時候，林男身邊竟然還有一名女子，但林男板橋明明就有家，卻要住在外面旅館，這種行為就很詭異，又謊稱自己是國安單位的人，現在國安單位知道這件事後，聽說也相當不滿，林男怎麼能冒用國安單位頭銜，已打算追查到底。

【大新聞大爆卦】高嘉瑜淚告啃老虐母渣男友 蔡嘴喊反性暴卻隻字不提?!府駁論文門撂狠話!彭甩7證據嗆:犯罪集團好膽嘜走!反萊豬變反美國?侯漢廷告發綠46民代違法! @大新聞大爆卦 20211201

郭正亮續指，高嘉瑜11月11日到13日被打、限制行動，但24日卻還能參加林母告別式，高嘉瑜這段時間為何沒有立刻提告？顯然她當時內心還有些糾纏，且林男手上還可能握有不利高嘉瑜的東西，因此理性面來說，讓高嘉瑜有所猶豫。

至於此事是否是民進黨內有人刻意放消息？郭正亮則認為，PTT是有帶風向的文章，但這些都是在11月24日之後才發生的，13日到24日這段時間，她沒有選擇曝光，只有去醫院做驗傷的動作，代表她很生氣，但卻沒有提告，顯然她很掙扎。

郭正亮坦言，他個人判斷，國安單位對這件事非常生氣，把整件事大致了解來龍去脈後，公開給高嘉瑜看，高嘉瑜就難以阻止了。